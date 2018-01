Maroc: Salaheddine Saïdi - On ne va pas bruler les étapes

Le milieu offensif marocain a été désigné «homme du match Total » suite à la qualification face à la Namibie.

Un commentaire après avoir été élu homme du match « Total » ?

Je suis content très heureux de ce titre d'homme du match, mais aussi de la qualification de mon équipe.

Justement, un commentaire sur cette qualification...

Je pense qu'elle est amplement méritée au vu de notre prestation tout au long de la rencontre. Nous avons fait un bon match et on a dominé les débats. Nous étions supérieurs à notre adversaire.

La présence du public a joué en votre faveur...

Evidemment. Nos supporters sont à nos côtés depuis l'entame du tournoi. C'est une bonne chose pour nous. On avait besoin de ce soutien. J'espère qu'on l'aura toujours. Ce n'est pas facile de jouer une phase finale à domicile par rapport à la pression, mais là, on se sent très à l'aise.

Comment vous voyez la suite du tournoi ?

Il ne faut pas s'enflammer. On est qualifié en demi-finale. On va voir maintenant qui sera sur notre chemin. On va gérer nos matchs un par un et ne pas brûler les étapes.