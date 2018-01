Afrique: Congo-Libye - Déclarations d'avant match

Barthélémy Ngatsono (entraîneur du Congo)

« La Libye est une très bonne équipe. D'ailleurs, je considère que c'est un des favoris pour le sacre final. Nous n'avons rien à perdre. On veut se qualifier en demi-finale et on va se donner à fond. Notre point fort, c'est le secteur défensif. Comme vous le savez tous, nous n'avons pas encore encaissé de buts et c'est grâce à l'état d'esprit des joueurs et à la stratégie qu'on prône. On joue en bloc et les joueurs se sont bien adaptés à cette stratégie. On promet de faire un bon match, d'honorer notre pays et essayer d'aller chercher une qualification dans le carré d'as, ce qui constituera une qualification historique pour nous ».

Barel Mouko (capitaine du Congo)

« Ce ne sera guère facile pour nous. La Libye possède un très bon gardien de but à savoir Mohamed Nashnush, qui est aussi le capitaine. Durant ce tournoi, il y'a beaucoup de bons gardiens et qui sont capitaines en même temps. On se sent bien et on est bien préparé pour aborder ce quart de finale. Nous n'avons qu'un seul objectif, la qualification. »

Omar El Maryami (entraîneur de la Libye)

« Le match face au Congo est capital pour nous. A ce stade de la compétition, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous avons supervisé cette équipe congolaise et on a détecté quelques failles. Nous allons prendre cela en considération lors du match. J'ai demandé aux joueurs de jouer sans pression, de pratiquer notre jeu et surtout éviter la précipitation. Il faut aussi éviter d'encaisser. On va essayer d'être méfiant car notre adversaire prône les contre-attaques ».