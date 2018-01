Cote d'Ivoire: ART contemporain - Une exposition fait résonner l'Afrique et son ART de «récup'» avec l'Occident

Ou encore toboggan récupéré par Momar Seck sur une place de jeu, peint en doré, renversé et percé de fers à béton portant des barques de ferraille, les unes rouillées, les autres étincelantes. L'œuvre évoque les périls encourus par les migrants en quête d'un Eldorado occidental. À côté, sur une longue feuille, la liste exhaustive des pays du monde. «Je commence toujours mon travail en Afrique, le premier jet créatif doit impérativement survenir là-bas, commente l'artiste et enseignant. Ensuite je ramène tout en Suisse et je peaufine les oeuvres ici.» Lire la suite.

Ils ont tous un lien fort avec la culture occidentale et les deux pieds solidement ancrés dans les traditions esthétiques de leurs pays d'Afrique. Qu'ils viennent du Sénégal ou du Congo, de Tanzanie ou du Togo, du Cameroun, du Rwanda, d'Afrique du Sud, du Soudan ou du Burkina Faso, les quatorze artistes, douze hommes et deux femmes, qui se voient exposés au Centre des arts de l'École internationale illustrent une thématique chère au curateur de la manifestation, Momar Seck: «Ces créateurs vivent en Suisse principalement, en France pour quelques-uns, depuis des années. Leur travail est clairement marqué par la culture helvétique ou occidentale au sens large. Il est intéressant de confronter leurs oeuvres avec celles d'artistes restés en Afrique qui subissent eux aussi ces influences, mais différemment.»

