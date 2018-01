Cote d'Ivoire: Sécurisation de l'environnement commercial - Les douanes ivoiriennes entendent y contribuer davantage

Au nom du parrain de la cérémonie, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, le directeur de cabinet, Pr Keho Yaya, a assuré de l'engagement du gouvernement à accompagner les douanes ivoiriennes dans la mise en œuvre des réformes visant à épouser les aspirations légitimes des usagers et opérateurs économiques.

Entre autres, il a fait cas de la reforme de l'inspection générale des douanes et l'adoption du régime disciplinaire de l'administration des douanes visant à promouvoir l'éthique et la lutte contre la corruption. Toute chose qui épouse la vision de faire de son administration : « Une douane vertueuse », a-t-il précisé. Cette célébration a vu la distinction de plusieurs hauts gradés de la douane, ainsi que de certaines entreprises.

