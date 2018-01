Cote d'Ivoire: Cour suprême - Aphing-Kouassi répond aux préoccupations de ses collaborateurs

« J'ai saisi Mme la Grande chancelière pour la décoration des magistrats, greffiers et des membres du personnel administratif... », a dit le président de la Cour suprême

Les membres de la cour suprême ont présenté les voeux de nouvel an, hier, au président de cette institution, René François Aphing-Kouassi et à Mme Badjo paulette, procureur général près ladite cour.

René François Aphing-Kouassi a rappelé que 2017 a été marquée, au plan professionnel, par un travail acharné dont les résultats se révèlent satisfaisants. « Nous vous en félicitons et vous invitons à poursuivre vos efforts et à oeuvrer, comme Mme le procureur général et moi-même le faisons déjà, au renforcement des relations entre le Parquet général et le siège et entre les membres de l'institution», a-t-il dit.

René François Aphing-Kouassi a profité de cette cérémonie de présentation de voeux pour répondre à certaines préoccupations de ses collaborateurs. Notamment la fourniture de la bibliothèque de l'institution d'ouvrages, le renforcement des capacités des magistrats aux Tics, la mise en place d'un service social. « Je m'approprie également votre doléance relativement à la décoration des magistrats et du personnel de la Cour suprême dans l'Ordre national...Pour ce faire, j'ai saisi Mme la Grande chancelière pour la décoration des magistrats, greffiers et des membres du personnel administratif qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite », a-t-il conclu. Ahmed Souleymane Coulibaly, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la cour suprême, au nom des membres de l'institution, a salué les qualités morales et professionnelles d'Aphing-Kouassi et du procureur général Badjo Paulette.