Cote d'Ivoire: Habitations de masse - Les travaux d'une cité de 1500 logements lancés à Port-Bouët

« La cité "Cissé de la paix" qui sera bâtie sur un espace de 40ha, est entièrement viabilisée et le rechargement a été effectué à 80%. Les travaux du bornage sont exécutés à 60%. Les 1500 logements sont situés à moins de 10 minutes de Grand-Bassam, de Bingerville et de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et seront bâtis conformément aux normes de l'habitat moderne en offrant une sécurité », a-t-il précisé.

Selon le promoteur, la construction de ces logements qui seront accessibles à toutes les couches sociales, vise à accompagner l'État dans sa vision de régler la question du déficit de logements. « Nous voulons participer au développement de notre pays et également de la commune qui nous a vu naître et qui abrite l'essentiel de nos investissements », a-t-il relevé.

1500 logements de moyen et haut standing avec toutes les infrastructures modernes (école, aire de jeux, marché, centre de santé, etc.) vont sortir de terre à la fin de cette année. C'est l'information donnée par le promoteur Cissé Lassana, lors de la pose de la première pierre de la cité dénommée « Cissé de la paix » le vendredi 26 janvier, à Anani dans la commune de Port-Bouët.

