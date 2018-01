Cote d'Ivoire: Alépé - Le conseil municipal offre un bâtiment de trois classes et un marché

Il a aussi annoncé l'ouverture dans le premier trimestre de cette année en cours, du tout premier commissariat de police. « Nous devons agir ensemble pour conduire des actions vigoureuses en rapport avec les préoccupations exprimées et bien comprises de nos populations. Travaillons donc à transformer notre cité pour ne pas avoir à changer de cité », a-t-il dit. Abé Paul, a particulièrement invité les femmes qui ont déjà bénéficié de la subvention d'un montant de 5 millions qu'il leur a octroyée pour leur autonomisation, à rembourser promptement afin de permettre à d'autres qui continuent d'attendre toujours, d'etre soulagées. Il a, par ailleurs prôné l'entente et la cohésion au sein de l'équipe municipale

L'école primaire publique Alépé 5 Village, sise au quartier Résidentiel et le village de Nianda, dans la commune d'Alépé, viennent d'être dotés respectivement d'un bâtiment de trois classes et d'un marché. Pour un montant total de 22 366 597 F ( vingt deux millions trois cent soixante six mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept francs).

