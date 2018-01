Cote d'Ivoire: Bingerville/Éducation - Le sous-préfet invite les élèves à tourner le dos à la violence

Après avoir remercié ces anciens élèves au nom de Kandia Camara ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique pour cette initiative louable, le sous-préfet Anoh Bédia Oswald a saisi l'opportunité pour inviter les pensionnaires de cette mythique école ouverte en 1903, à tourner le dos à la violence. « Laissez tomber les grèves et pensez plutôt à bien travailler en classe », leur a-t-il conseillé. Avant de les exhorter à marcher dans les pas de leurs devanciers. « Les anciens qui sont aujourd'hui de hauts cadres, doivent être vos boussoles.

Le ravalement de cet imposant édifice de deux étages et de la clôture du premier cycle a coûté environ deux millions de francs Cfa au président Kouadio David Winner et à ses camarades.

