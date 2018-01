Cote d'Ivoire: Arbitrage - Le jeune Djedjed Mondésir voit grand

Elève en classe de sixième et âgé de dix ans, le petit Mondésir veut faire une grande carrière chez les hommes en "noir". « Pour l'instant, je me contente d'aller à l'école comme tous les enfants de mon âge pour acquérir mes diplômes. Mais j'ai l'intention de faire une carrière professionnelle », ajoute-t-il, le sourire en coin.

« J'ai été introduit au sport par mon père qui est un moniteur de sport et surtout un passionné de maracana (Djedjed père est le coach d'Owery maracana club, vainqueur de la Coupe nationale de Maracana 2017). Mais ma passion pour l'arbitrage est venue toute seule. Au départ, j'étais une sorte de curiosité du fait de mon jeune âge et surtout ma petite silhouette. Aujourd'hui, les gens m'invitent pour officier non plus par curiosité, mais pour ma rigueur », affirme-t-il.

Demandez-lui d'où il tient sa passion pour l'arbitrage, il vous répondra sans détour avec la plus grande des courtoisies, qu'elle lui est inhérente. Là où il y a du football ou du maracana, vous trouverez forcément notre bout de "chou", car sa bosse, il la traîne sur la quasi-totalité des prés de la commune d'Abidjan et même souvent à l'intérieur.

