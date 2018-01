Congo-Kinshasa: L'ONU condamne le meurtre d'un Casque bleu pakistanais dans le Sud-Kivu

« Le Secrétaire général réitère son appel aux groupes armés en République démocratique du Congo pour qu'ils déposent les armes et cherchent à régler leurs griefs de manière pacifique. Il réaffirme la volonté de la MONUSCO et du système des Nations Unies de continuer à travailler avec les autorités de la RDC pour aider à relever les défis de sécurité auxquels le pays est confronté », a dit son porte-parole.

M. Guterres a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et au peuple et au gouvernement du Pakistan. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a demandé que les responsables de cette attaque soient traduits en justice.

