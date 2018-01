Mauritanie: Le Conseil D'administration du FNUAP adopte le Programme Pays du pays

Le ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Nany Ould Chrougha, a tenu, samedi matin à… Plus »

Il a, en outre ,reconnu à la Mauritanie son rôle pionnier dans l'utilisation de ses ressources propres dans la réalisation des Dividendes Démographiques du Projet SWEDD, ce qui dénote selon lui, le niveau d'engagement de la Mauritanie dans l'amélioration des conditions de bien- être de ses populations et en particulier en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Présentant le Programme Pays de la Mauritanie, le Directeur Régional du FNUAP pour l'Afrique Mr Mabingue Ngom, a tenu à préciser qu'il vient renforcer les capacités nationales du pays pour développer et implanter des politiques et stratégies en vue de promouvoir l'accès universel des femmes, adolescents et jeunes aux services de Santé essentiels de hautes qualité pour les femmes, adolescents et jeunes.

