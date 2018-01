Ethiopie: Annonce de libération de 2 345 prisonniers dans la région Oromia

Ce parti fait partie de la coalition au pouvoir mais tente de plus en plus de s'en émanciper. L'OPDO bénéficie aussi d'un soutien populaire. Peut-être est-ce pour ne pas le perdre qu'il a décidé ces quelques 2 300 libérations.

En 2015 et 2016, elles ont été le théâtre de manifestations et d'une répression qui a fait officiellement autour d'un millier de morts. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées et détenues.

Cette annonce intervient dix jours après la libération de plus de 500 détenus par le gouvernement fédéral éthiopien. Depuis plusieurs mois, les manifestations pour contester la coalition, au pouvoir, ont repris en Ethiopie et ces libérations successives peuvent être vues comme une volonté des autorités de faire retomber la tension.

