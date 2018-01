Mauritanie: Le ministre des pêches et de l'économie maritime rencontre les acteurs à Nouadhibou

Le ministre des pêches et de l'économie maritime, M. Nany Ould Chrougha, a tenu, samedi matin à Nouadhibou, en compagnie de M. Ahmed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Raré, wali de Dakhlet Nouadhibou, une série de réunion avec les acteurs intervenant dans le domaine de la pêche.

Ont pris part à ces réunions les acteurs des secteurs de la pêche artisanale et industrielle et les propriétaires des usines de pêche.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des pêches et de l'économie maritime a parlé des réalisations accomplies dans le domaine des pêches, deux ans après le début d'exécution de la stratégie de gestion responsable pour le développement durable de la pêche maritime 2015-2019, insistant, dans ce cadre, sur ce qui a été réalisé, s'agissant de l'accroissement notable du débarquement des captures de pêche au niveau des ports mauritaniens au cours de l'année passée, en comparaison avec les années passées avant la mise en place de ladite stratégie.

Il a précisé que cela a contribué de manière très grande au développement du secteur et à la préservation des ressources halieutiques.

Le ministre a appelé tous les acteurs intervenant dans le secteur à participer de façon effective à l'opération de recensement et d'immatriculation des pirogues de pêche qui débutera la semaine prochaine sur tout le littoral mauritanien.

La réunion a été aussi l'occasion d'examiner les problèmes qui se posent aux acteurs dans le domaine de la pêche et d'insister sur la nécessité de préserver les ressources halieutiques et de les exploiter de façon durable, leur garantissant ainsi de jouer leur rôle en tant que levier et pilier essentiel du développement national.

Les réunions se sont déroulées en présence de la secrétaire générale du ministère des pêches et de l'économie maritime, Mme Khadijetou Mint Bouka, du hakem de la moughataa de Nouadhibou, M. Ehmedna Ould Sid Bé et des responsables militaires et sécuritaires dans la wilaya.