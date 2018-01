Afrique: Le Soudan surprend la Zambie et passe en demi-finale

Une des favoris en puissance pour le sacre final, la Zambie prend le contrôle de la partie dès le coup d'envoi. Monopolisation de la balle et des tentatives de but pour essayer de débloquer la situation. En face, il y'avait une équipe soudanaise bien regroupée. Difficile pour la Zambie de développer son jeu.

La première chaude alerte intervient à la 21, lorsque la tête de Lazarous Kambole trouve le gardien Akram El Hadi Saleim. Les Zambiens pressent, mais contre toute attente, ce sont les Soudanais qui ouvrent le score. Saifeldin Malik Bakhit hérite d'une longue balle, élimine le défenseur zambien, John Mwengani pour aller battre le gardien Toaster Nsabata. 1-0 pour le Soudan mais reste encore une heure de jeu aux chipolopolos pour revenir dans le match.

Avec l'excès de précipitation, les Zambiens vont passer carrément à côté du sujet durant le temps restant. Alors qu'on s'attendait à une réaction tonitruante, ce sont les soudanais qui manquent de faire le break à la 44', lorsque Maaz Abdelrahmane, idéalement servi par Saifeldin Malik Bakhit, rate lamentablement le cadre.

Le but soudanais semble avoir sorti la Zambie du match car même en seconde mi-temps, ni Ernest Mbewe, encore moins Augustine Mulenga n'ont pu s'appliquer devant les buts. Une élimination amère, difficile à digérer pour les joueurs prostrés et abattus au coup de sifflet final.

Le Soudan passe en demi-finale du CHAN, pour la deuxième fois de son histoire après l'édition de 2011 à domicile.

Réactions :

Aggrey Chiyangi (entraîneur adjoint de la Zambie)

« Comme il fallait s'y attendre c'était difficile. Nous avons perdu et la seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de marquer des buts. Nous avons créé beaucoup d'occasions mais sans efficacité. On est tous déçu par cette élimination car on voulait aller encore loin dans cette compétition. Dommage pour nous. On est triste »

Zdravko Logarusic (entraîneur du Soudan)

« Ce fut un match difficile pour nous. Nous savions que la Zambie était le favori. Je suis à la tête de la sélection depuis seulement cinq semaines, et avec un peu de chance, nous avons réussi à gagner. Ce n'était pas facile pour nous car la Zambie a créé des occasions, mais elle n'a pas eu de réussite. Maintenant, ce sera le Nigeria ou l'Angola en demi-finale, mais on n'a pas de préférence. Pour l'instant, nous allons célébrer cette qualification et nous verrons le match entre le Nigeria et l'Angola pour connaître notre adversaire ».