Afrique: Coup d'envoi du sommet de l'UA à Addis Abeba

Au Mali, la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation doit être accélérée, parallèlement à la mobilisation d'un appui plus important pour la force conjointe du G5 Sahel.

Pour l'Afrique de l'Est, il y a pratiquement tout le monde et pour l'Afrique australe, les deux poids lourds sont là, à savoir le Sud-Africain Jacob Zuma et l'Angolais João Lourenço pour qui c'est le premier sommet, sans oublier, évidemment, un autre nouveau venu, Mnangawa, le nouveau président du Zimbabwe qui est très filmé par toutes les caméras, en salle.

Autre question, l'Union africaine va-t-elle continuer à se réunir deux fois par an ou va-t-elle revenir au rythme d'un sommet par an, comme au temps de l'OUA ? Là aussi, tout le monde n'est pas d'accord.

En dehors du thème générique de la lutte contre la corruption et des dossiers politiques, les dirigeants africains vont aussi se pencher, ce dimanche et lundi, sur le projet de réforme l'organisation panafricaine.

