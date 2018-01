En marge de la 30e conférence de l'Union africaine, un sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue à Addis-Abeba, dans la soirée du samedi 27 janvier 2018.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont mis à profit la 30e session de l'Union africaine (UA), pour revisiter la marche de la communauté, dans la soirée du samedi 27 janvier 2018. La rencontre, qui s'est déroulée à huis clos, a abordé essentiellement, selon le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, la question de la réduction du nombre de commissaires de l'institution et la situation politique en Guinée-Bissau.

Sur le premier point, le ministre Barry a informé qu'il s'agit de passer de 15 commissaires (un par Etat) à 9. «Le choix de ces commissaires n'est pas facile entre les 15 Etats- membres. Il y a eu une session à Lomé, au Togo, le 20 janvier 2018 où quelques points d'accord se sont dégagés mais quelques points de désaccords subsistent. Nous avons examiné cette question ici à Addis-Abeba, pour voir ce qu'il faut faire. », a-t-il fait savoir. Alpha Barry a confié que plusieurs propositions ont été faites, mais aucune décision définitive n'a été prise, compte tenu de l'absence de certains chefs d'Etat. Il a dit espérer que d'ici la fin de ce sommet, la question sera tranchée.

A l'entendre, en ce qui concerne la Guinée-Bissau où le Premier ministre a rendu sa démission à la mi-janvier, la situation est toujours complexe. C'est un problème de Constitution, car il y a un Premier ministre de plein pouvoir et un chef d'Etat élu au suffrage universel et qui dépend également de ce dernier, a indiqué le chef de la diplomatie burkinabè. Selon la Constitution du pays, en effet, le président doit choisir le chef du gouvernement au sein de la majorité, ce qui crée des situations politiques délicates, a rappelé Alpha Barry.

«La CEDEAO donne un dernier délai à la Guinée Bissau, le 31 janvier 2018, pour se trouver un nouveau Premier ministre de consensus. Sinon, l'organisation va passer à l'étape des sanctions.», a précisé M. Barry.

Par ailleurs, le sommet extraordinaire a réservé un « très bon accueil » au tout nouveau président du Liberia, George Weah. Alpha Barry de dire qu'il a été chaleureusement applaudi. Et comme la plupart des chefs d'Etat présents à cette rencontre étaient, le 22 janvier 2018, à son investiture, il les a remerciés pour le soutien.

Toujours selon lui, la conférence a exprimé sa compassion au Burkina Faso et au Mali, à la suite de l'explosion de la mine à Boni, au Mali, le jeudi 25 janvier 2018, où 26 Burkinabè et Maliens ont été tués. «Une minute de silence a été observée à leur mémoire. Au nom du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, nous avons pris la parole pour les remercier pour ces mots de consolation.», a poursuivi M. Barry. Il a confirmé que c'est à cause de ce drame que le président du Faso n'a pas pu effectuer le déplacement d'Addis-Abeba