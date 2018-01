Angola: Huíla - L'agro-pastorale et l'industrie, secteurs prioritaires pour l'investissement dans la province

Match palpitant dimanche entre le Nigéria et l'Angola en quarts de finale du CHAN 2018 à Tanger. Si les… Plus »

Selon le document, dans le domaine de l'éducation, la formation techno-professionnelle, l'institutionnalisation des cours techniques et l'ouverture de nouveaux domaines de formation et l'enseignement supérieur, avec l'expansion du réseau scolaire, ainsi que la formation de post-graduats sont des actions à réaliser dans le secteur.

Le document indique qu'il existe environ 25 zones pour l'activité agricole, forestière et pour la pratique de l'aquiculture dans les municipalités de Humpata, Caconda, Jamba, Lubango, Caluquembe, Chipindo, Cuvango, Chicomba, Quipungo, Chibia, Matala et Gambos.

Lubango — L'agriculture, l'industrie, les mines, l'éducation, la santé et le tourisme sont les secteurs considérés comme prioritaires pour les investissements et le développement de la province de Huíla, d'après un document du gouvernement local parvenu samedi à l'Angop.

