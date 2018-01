Angola: Ethiopie - Le Chef de l'Etat réitère l'engagement du pays à l'Union Africaine

Addis — Abeba - Le président de la République, João Lourenço, a réaffirmé dimanche à Addis-Abeba, en Ethiopie, l'engagement de l'Angola à l'Union africaine (UA), et a réitéré la disponibilité des Angolais à contribuer à cet organe afin de le rendre plus efficace.

S'exprimant à la cérémonie d'ouverture de la 30ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, il a promis de travailler, dans la mesure du possible, pour que l'Union Africaine soit une institution pour tous les Peuples Africains.

À cet effet, João Lourenço a déclaré qu'il était nécessaire de doter l'UA des ressources nécessaires et que la volonté politique de chaque Etat membre était décisive.

Pour le numéro un angolais, son pays a été l'une des dernières colonies africaines à accéder à l'indépendance, et connait bien la signification et la valeur de la solidarité africaine, exprimée entre autres par cette organisation continentale.

Il a dit que l'Angola avait bénéficié de ces valeurs morales qui caractérisent les peuples africains au cours des moments les plus difficiles de leur histoire, soulignant que l'Afrique fait face à d'autres défis qui doivent être surmontés aujourd'hui.

João Lourenço a cité entre autres questions, les conflits, la pauvreté et d'autres facteurs endogènes et exogènes qui ont un impact sur le développement et empêchent les peuples africains de profiter de richesses abondantes que regorgent leur sous-sol.

Selon lui, l'Afrique a déjà pris des mesures significatives pour changer cette image, même si des traces subsistent, soulignant toutefois que la démarche est possible car les Africains ont pris conscience des responsabilités, et la nécessité de définir leurs propres priorités et parler d'une seule voix.

Cependant, il a dit qu'il était nécessaire de changer l'image et la vision que le monde a du continent africain aujourd'hui, suggérant ainsi le renforcement de l'action collective par les Africains.

Dans son opinion, ce renforcement doit être adapté aux exigences de la situation internationale actuelle, y compris dans le cadre de partenariats établis avec le reste du monde.

Cette situation, a-t-il dit, exige de tous les Africains un sens de la mission, saluant ainsi les valeurs de solidarité qui ont guidé l'action des pays fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), aujourd'hui Union africaine.

Il a, en outre, encouragé les dirigeants africains à donner un nouvel élan et à introduire des méthodes novatrices orientées vers l'action, car ils sont les premiers responsables de transformation du continent et de correction du paradoxe africain.