Congo-Brazzaville: Santé - La typhoïde, une maladie dangereuse

Maladie des habitants des pays tropicaux, la typhoïde est, selon Pierre Fidèle Bretonneau, célèbre clinicien français, professeur et médecin en chef de l'hôpital de Tours, « une maladie infectieuse causée par une bactérie de la famille Entérobactérie, du genre des salmonelles, et dont les espèces responsables sont Salmonella enterica-Typhi ou ParatyphiA, B, C. Salmonella enterica-Typhi, encore appelée bacille d'Eberth ». Cette définition remonte de 1818.

La typhoïde est une maladie qui met un terme à la vie de nombreuses personnes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, vingt et un millions de personnes sont atteintes de la typhoïde et 216 000 à 600 000 en meurent chaque année. Réel problème de santé publique, les traitements sont pourtant disponibles pour sauver des vies. En effet, les viandes non cuites, les eaux et la nourriture souillées sont la cause de la contamination des fièvres typhoïde et paratyphoïde.

Comment découvrir que le patient souffre de la fièvre typhoïde ? Quelques symptômes précurseurs peuvent vous aider : il y a la répétition des fièvres avec une température de 40 °C et plus, accompagnées de violents maux de tête (céphalée), des insomnies, de la diarrhée, la fatigue, des douleurs abdominales, de la peur, parfois des saignements de nez...

Les complications gravent sont la perforation digestive et l'ulcération responsable d'hémorragie dûe à la substance toxique libérée par les salmonelles lors de leurs destructions qui sont à l'origine de 30% de cas de décès au cas où le patient ne serait pas traité. En cas de perforation, seule une intervention chirurgicale peut assurer la survie du patient.

Le malade doit veiller à ne pas contaminer sa famille et les proches car une forte hygiène est nécessaire. Il doit se laver les mains après être allé aux toilettes ; il ne devrait pas toucher les aliments ou l'eau sans se laver les mains. Ces mesures sont nécessaires pour réduire le taux de contamination aux fièvres typhoïdes et paratyphoïdes.

Comment donc découvrir, cliniquement parlant, qu'un patient est atteint de la fièvre typhoïde, car la fièvre paratyphoïde est rare ? Le test Widal est le test qui permet de découvrir la fièvre typhoïde dans la plupart des pays tropicaux bien qu'il y ait d'autres examens plus spécifiques mais pas toujours disponibles dans la plupart des pays en voie de développement. Un vaccin est également disponible ; si le patient atteint est complètement guéri, alors le vaccin peut lui être administré sous demande ou consultation médicale.