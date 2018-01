Burkina Faso: 30e session des chefs d'Etat de l'UA - La délégation burkinabè est à Addis-Abeba

Une délégation burkinabè, conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, est arrivée à Addis-Abeba, en Ethiopie, le samedi 27 janvier 2018 en fin de matinée.

Elle doit prendre part, aux côtés d'autres participants du continent, à la 30e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) qui se tient les 28 et 29 de ce mois.

Le 30e sommet de l'Union africaine (UA) se déroule du 22 au 29 janvier 2018, sous le thème : « Vaincre la corruption : une option durable de transformation de l'Afrique ».

A cet effet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, représentant le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est arrivé, le samedi 27 janvier 2017, en fin de matinée, à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie.

Il participera, avec ses homologues africains, et des chefs d'Etat des 55 pays de l'Union, aux travaux des deux derniers jours (28 et 29) qui seront consacrés à la session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement.

Après son accueil à l'aéroport par le ministre éthiopien délégué aux affaires étrangères, et l'exécution de l'hymne de l'Union africaine, il s'est entretenu quelques minutes au salon d'honneur avec le président tchadien, Idris Deby Itno et les représentants diplomatiques du Burkina Faso en Ethiopie.

A l'issue de ces échanges, il s'est rendu à son pied-à-terre en attendant le sommet extraordinaire, à huis clos, de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui était prévue au siège de l'UA, dans la soirée.Plusieurs rencontres marqueront la semaine de conclave, au siège de l'UA.

Selon le calendrier officiel, l'on retient notamment la 35e Session ordinaire du Comité des représentants permanents, qui a eu lieu les 22 et 23 janvier; la 32e Session ordinaire du Conseil exécutif, les 25 et 26 janvier

et la 30e Session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat, les 28 et 29 du même mois. Il est par ailleurs indiqué que la rencontre des chefs d'Etat sera l'occasion pour le Maroc de présenter son agenda africain pour la migration et de se porter candidat pour intégrer le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Paul Kagamé remplace Alpha Condé.

Le Royaume chérifien présentera, en outre, l'agenda africain pour la migration, dont l'élaboration lui a été confiée par le président sortant de l'Union, Alpha Condé.Un agenda qui fera office de "référence" pour les pays africains en termes de migration.

La volonté du Maroc est également d'en faire une référence commune pour l'Afrique lors du Forum sur la migration et le développement ainsi que la Conférence internationale sur la migration de l'ONU qui se tiendront tous en décembre prochain à Marrakech.

Bien que le contenu de cet agenda ne soit pas connu, une partie a été révélée lors de la présentation d'une note préliminaire lors du 29e sommet de l'UA, au mois de juillet dernier, à Addis-Abeba.

Cette note se décline en quatre axes. Le premier porte sur les politiques nationales et la responsabilité régalienne de chaque pays de gérer la migration illégale. Le document insiste surtout sur le fait que la migration "ne doit pas être un instrument de pression".

Le deuxième concerne "une coordination sous-régionale" sans laquelle "les politiques nationales de migration seront vaines". Les deux derniers axes mentionnent la coopération à l'échelle continentale et internationale. Ce sommet pourrait également voir le Maroc briguer un siège au sein du Conseil de paix et de sécurité (CPS).

Il s'agit du deuxième sommet auquel prend part le pays de Mohamed VI depuis son retour au sein de l'organisation panafricaine, il y a de cela près d'un an.Ce sommet marquera la fin de la présidence de Alpha Condé à la tête de l'organisation. Il sera remplacé par le chef de l'Etat Rwandais, Paul Kagamé.