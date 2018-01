Afrique: Un réformateur à la tête de l'UA

La nouvelle semaine qui commence ne sera pas des plus agréables pour les Togolais et pour le régime de… Plus »

Paul Kagame veut aussi faire évoluer l'organisation en profondeur sur les questions de paix et de sécurité, sur les affaires politiques. Il milite pour la création d'une zone de libre-échange continentale et l'adoption de positions communes sur les grands sujets mondiaux comme le climat.

C'est la première fois que M. Kagame occupe cette fonction. Il arrive avec un important agenda de réformes visant l'autofinancement de l'institution panafricaine et une plus grande implication des armées du continent dans la résolution des conflits.

