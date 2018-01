Cote d'Ivoire: N'Douci - La cohésion sociale et l'unité prônées

Faisant le bilan partiel des réalisations du conseil dans le département de Tiassalé, Eba Assandé Martial, a indiqué que de 2013 à 2017, sa structure a déjà investi 1,5 milliards de Fcfa en actions sociales et dans la construction et réhabilitation d'infrastructures (écoles, centres de santé, etc).

Pour lui, la paix, une denrée rare, précédant le développement est facteur d'éclosion et de stabilité familiale. Il a également recommandé à ses conseillers de travailler avec dynamisme pour relever les nombreux défis de développement de la région. Puis de les inviter à promouvoir son riche patrimoine culturel qui se meurt (danses, tenues traditionnelles, etc).

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.