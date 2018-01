Cote d'Ivoire: Lutte contre la rougeole/Bafing - Les populations exhortés à faire vacciner leurs enfants

Le préfet Yao Kouakou Benoît a, dans son intervention, exhorté les chefs de villages et de quartiers à être les relais d'information et à véhiculer le message du gouvernement. « Faites en sorte que tous les enfants concernés soient vaccinés. Nous comptons sur vous», leur a-t-il recommandé.

A la suite des informations sur la rougeole et la rubéole qui sont des maladies éruptives virales, le Dr N'Guessan Jean Claude du district sanitaire de Touba, a rappelé le mode opératoire adopté pour cette campagne qui est entièrement gratuite. « Cette fois, c'est une piqûre et non des gouttes comme pour la poliomyélite », a-t-il précisé. Les échanges, qui s'en sont suivis, ont apporté des clarifications aux préoccupations des participants. « Nous avons bien compris l'importance de cette campagne.

Parmi lesquels, 4 cas se sont avérés positifs à Booko, Niokosso, Guintéguéla et Férentella. « Nous demandons à toute la population d'adhérer à cette campagne de vaccination. Car, un seul enfant non vacciné peut entraîner une épidémie », a affirmé avec insistance, Dr N'Dri Amani, Directeur départemental de la santé de Touba.

Afin de faire de cette campagne de vaccination un réel succès, l'application et l'engagement des leaders communautaires ont été fortement demandés. « Notre objectif est de noter zéro cas de rougeole en 2020. C'est pourquoi, tous les enfants de 9 mois à 14 ans doivent être vaccinés contre cette maladie », a dit Dr Ablo Yao Alfred, Directeur régional de la santé pour le Kabadougou, le Folon et le Bafing. Précisant qu'après une absence de flambée épidémiologique de 2012 à 2014, des cas suspects ont été identifiés dont 7 dans la région du Bafing.

