Ile Maurice: Suspect nu et enchainé - «Zot inn met mo garson touni kouma enn zanimo»

«J'approuve le strip search (NdlR, fouille au corps), car dans bien des cas, les policiers ont eu des surprises quand ils ont fouillé des détenus. D'où la nécessité de soumettre les prévenus à ce genre d'exercice. Hormis la drogue, des lames ont été découvertes sur eux. Qui en sera tenu responsable si un suspect se blesse avec une telle arme alors qu'il est en détention policière ? Menotter les mains et les pieds, je ne suis pas contre. Car cela se fait pour des «high profile prisoners or detainees». Cela s'applique aussi pour un suspect qui aurait un caractère violent ou qui est susceptible de s'évader.»

Dénuder un suspect, c'est normal, selon les procédures de la police. D'ailleurs, dans les prisons à Maurice, on utilise cette méthode au quotidien. C'est une pratique qui existe également dans d'autres pays. Quand on voit un suspect nu, il faut savoir interpréter les images dans le bon sens. Cela se fait pour effectuer un strip search pour des raisons précises : pour voir s'il n'est pas blessé, s'il ne dissimule pas de la drogue ou d'arme tranchante. Si on le dénude, c'est pour sa propre sécurité ainsi que celle des policiers qui s'occupent de lui.»

C'est dommage que la loi dans son état actuel ne nous permette pas de prendre des actions directes. Nous ferons des recommandations au bureau du Directeur des poursuites publiques. Notre rôle est limité, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça ! Un suspect nu avec des menottes aux poignets et une chaîne aux pieds. Allait-il prendre la fuite ? Si quelqu'un était venu nous raconter ce genre de chose, on aurait eu, peut-être, un peu de mal à le croire, mais dans ce cas, il y a une photo.

«Je suis ultra-choquée en regardant la photo. Mais en tant que juriste, je me dis qu'il faut vérifier si elle a été prise au poste de police. Il paraît que c'est son avocat qui l'a prise. Donc, je considère que c'est très grave si cela s'avère vrai. Comment peut-on faire ce genre de chose en 2018 ? Ils ne connaissent pas la base des droits de l'homme ? Nous attendons un premier rapport et dès lundi une enquête sera ouverte.

Finalement, c'est à 14 heures, hier, que David Gaiqui (ci-contre) est arrivé en cour, escorté par une dizaine d'officiers de la Special Supporting Unit. Entre-temps, la photo du détenu, dénudé et enchaîné, avait fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été postée par Me Anoup Goodary.

Ils sont une dizaine, petits et grands. Les membres de la famille Gaiqui sont postés devant la cour intermédiaire en ce samedi matin. Tous attendent l'arrivée de David Gaiqui... Entre-temps, les langues se délient, la colère gronde. «Zot inn met mo garson touni kouma enn zanimo. Zot inn atas li. Kifer bizin tret dimounn Koumsa ?» répète sans cesse Claudette, la mère de David, alors que les larmes de rage ruissellent le long de ses joues. L'innocence de son fils, elle ne cesse de la clamer haut et fort.

