Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Une caravane initiée à l'intention des élèves et étudiantes

Former 1000 jeunes filles en Côte d'Ivoire sur le leadership féminin et l'autonomisation de la femme. Telle est la motivation d'une caravane dénommée Sephis Tour For women empowerment, initiée depuis quelques mois par l'association Sephis en partenariat avec le département d'état américain à l'intention des élèves et étudiantes de Côte d'Ivoire.

Parrainé par le premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly, cette caravane était la semaine dernière, dans la région du Gbeke. Et ce, après les villes de Grand-Bassam, Yamoussoukro et Daloa.

A Bouaké, ce sont plus de 150 filles issues de l'Université Alassane Ouattara, ainsi que de divers établissements secondaires et supérieurs, publics et privés, qui ont pris part aux activités de l'association.

Elles ont notamment, assisté à une conférence sur le leadership féminin et l'autonomisation de la femme, animées par la présidente de l'association Sephis, Mme Sefora Kodjo Kouassi et par le Pr. N'Da Tehoua Pélagie, Vice-Présidente de l'Université Alassane Ouattara.

Mais aussi, à un atelier de formation animé par l'équipe de l'association Sephis. En outre, les premiers responsables de l'Association ont, par le biais d'une radio de proximité de la ville de Bouaké, envoyé un message fort empreint d'espoir et de motivation à la jeunesse locale, avant de se rendre dans l'après-midi à la Pouponnière de Bouaké pour y faire des actions sociales.

A l'occasion, des dons d'une valeur de 1 million 200 mille francs CFA ont été remis aux pensionnaires de cette pouponnière, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'association Sephis, pour le geste.