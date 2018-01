Mali: Attaque meurtrière contre un camp militaire à Ménaka

A l'intérieur de ce camp, les forces armées maliennes - plus précisément des éléments de l'armée de terre et de la Garde nationale- auraient riposté. Bilan encore provisoire, disponible, de l'attaque côté armée régulière : 5 morts et quelques blessés.

A Ménaka, le camp militaire est situé à l'ouest de la ville. Des assaillants à moto et en voiture ont attaqué le camp des deux côtés. Dans un premier temps, ils se sont servis des roquettes et ensuite d'armes automatiques, tout en avançant vers le camp.

Si un communiqué officiel résume l'affaire à un terroriste kamikaze qui a tenté de se faire exploser, tuant quatre militaires maliens sur place, de source militaire et auprès d'élus de Ménaka on a une autre version des faits.

