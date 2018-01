Congo-Kinshasa: Standard-Anderlecht - Un Clasico entre deux frères, Mpoku - Lokonga

Le Clasico de dimanche pourrait être une rencontre plus spéciale encore pour Paul-José Mpoku et son frère, Albert Sambi Lokonga.

Un Clasico, même quand Rouches et Mauves sont en petite forme, reste un Clasico. Et cette année, il pourrait faire date avec un match dans le match entre deux frères qui évoluent l'un sous le maillot liégeois, l'autre sous le maillot bruxellois. Anderlecht, 3ème, fait bonne figure dans le championnat belge alors que le Standard de Liège, 10ème (sur 16), végète dans le ventre mou du classement.

Mais le Clasico de ce dimanche pourrait également proposer un autre ingrédient épicé. A savoir qu'il apparait probable qu'il oppose dans l’entre-jeu deux frères. Paul-José Mpoku (Standard) et Albert Sambi Lokonga (Anderlecht). Le jeune frère de la star de Sclessin est en effet susceptible d'être titularisé par Hein Vanhaezebrouck, vu les absences aux entrainements de Kums (malade) et les incertitudes qui pèsent sur la participation au match de Trebel et de Gerkens.

A 18 ans, le frère de Paul-José Mpoku s'est vu récompenser de son implication en rejoignant l'équipe A du Sporting d'Anderlecht. Cette saison, Sambi Lokonga avait déjà été titularisé contre l'AS Eupen et avait participé aux 20 dernières minutes du match contre Waasland-Beveren.

Il espère légitimement monter sur la pelouse de Sclessin dimanche, pour le Clasico. Un duel qui sera très particulier. « Ce sera un jour très spécial, parce que c'est la première fois qu'on jouera l'un contre l'autre », confie Lokonga à RSCA TV relayé par walfoot.

Un sujet qui a, évidemment, déjà été abordé dans la famille. « On a déjà eu l'occasion de parler de ce possible affrontement, mais on n'avait pas pensé que ça pourrait arriver si vite. Ce sera un chouette match. Mais si je dois le tacler, je n'hésiterai pas », prévient le plus jeune des deux frères. Paulo Mpoku est prévenu: son frangin ne lui fera pas de cadeau.

Le Standard de Liège cherchera à rattraper les points perdus à l'extérieur sur les terrains de Courtrai (2-1) et de Zulte-Waregem (2-1) face au cador Anderlecht. Les joueurs de Sa Pinto reste cependant sur 1 succès à la maison devant l'AS Eupen (3-2) qui a ainsi mis fin à la série de 4 nuls de suite dans son stade Michel Dufrasne contre Ostende (0-0), Antwerp (1-1), La Gantoise (0-0) et Saint-Trond (1-1).

Anderlecht, qui affichait 3 courtes victoires devant l'AS Eupen (1-0), face à La Gantoise (1-0) et à Genk (1-0), a été contraint de partager les points à domicile ce mercredi contre Waasland-Beveren (2-2). Un petit coup d'arrêt pour les Mauves qui auront pour objectif de prendre les 3 points de la gagne face au Standard de Liège.