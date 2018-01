Maroc: Nordin Amrabat - « J'ai hâte de disputer cette Coupe du Monde »

Le Mondial 2018 débute dans quelques mois (14 juin-15 juillet 2018). Un rendez-vous très important pour Nordin Amrabat, l'attaquant de Leganés, qui espère bien être de la partie.

A l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé à Moscou le 1er décembre dernier, le Maroc, qui n'a pas participé à un Mondial depuis 1998, a hérité de deux équipes de rang avec l'Espagne et le Portugal. Les Marocains débuteront leur tournoi face à l'Iran.

Si tout se passe bien, Nordin Amrabat disputera le Mondial 2018 avec l'équipe nationale marocaine. Joueur-clé dans le système d'Hervé Renard, Amrabat a fait part de son enthousiasme à l'idée de disputer la Coupe du Monde lors d'une interview accordée à la chaîne espagnole "Teledeporte".

« Nous jouerons face à de grandes équipes européennes. J'ai hâte de disputer cette Coupe du Monde!, reconnaît-il, tout en précisant que pour l'instant il se focalise sur la Liga et Leganés. Je prends soin de moi-même et je me concentre sur la Liga et mon club. Mais c'est normal que je sois excité de disputer le Mondial avec ma sélection nationale. »

Les Lions de l'Atlas ne pourront pas compter sur l'effet de surprise lors du Mondial 2018. Au contraire, ils seront pris très au sérieux. Le Maroc est tout simplement la nation numéro un en Afrique, compte tenu de sa défense hyper solide (seule équipe au monde à ne pas avoir encaissé de buts lors des éliminatoires).

L'international marocain qui a été prêté à Leganés le 1er septembre, pour une durée d'un an, refuse de retourner dans son club de Watford (Angleterre) lors de ce Mercato. « Il est vrai que Watford m'a appelé, et a contacté également mon agent. Ils m'ont demandé si je voulais revenir. Je leur ai dit que j'étais venu pour une durée d'un an. Ça n'aurait pas été agréable d'être ici pour seulement quatre mois », précise Nordin Amrabat.