Afrique: Sommet de l'UA sur la gouvernance - Des corrompus peuvent-ils lutter contre la corruption ?

Le 30e sommet des chefs d'Etat de l'Union africaine (UA) a ouvert ses portes hier, dimanche 28 janvier 2018, à Addis Abeba, en Ethiopie. L'on peut s'arrêter sur deux points de cette traditionnelle rencontre de la grande famille africaine. Le premier porte sur l'avènement de l'homme mince de Kigali à la tête de l'institution.

Le second est en rapport avec le thème retenu par l'Union africaine pour 2018 : « Gagner la lutte contre la corruption : un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Concernant le premier point, c'est-à-dire le sacre de l'homme fort de Kigali, l'on peut avoir un sentiment ambivalent. L'on peut d'abord voir la bouteille à moitié pleine. En effet, premièrement, Paul Kagame est un homme qui fait de la dignité du continent noir, un point d'honneur. C'est dans ce sens qu'il avait accepté en 2016, on se rappelle, de conduire les réformes de l'institution panafricaine.

L'arbre ne doit pas cacher la forêt

Et l'un des points majeurs de ce chantier, était l'autofinancement de l'institution par les pays membres eux-mêmes. A ce sujet, Paul Kagame avait suggéré une taxe de 0,2% sur les importations qui ne sont pas soumises aux règles de l'OMC (Organisation mondiale du commerce). L'on peut rendre hommage au patron annoncé de l'UA, Paul Kagame, d'avoir incité les pays africains à grandir en prenant en charge eux-mêmes le financement de leur propre institution. Car, l'on ne peut pas continuer à se comporter en mendiants larmoyants pour financer l'UA, tout en déniant aux généreux donateurs le droit de traiter les pays d'Afrique comme d'éternels assistés.

Et parmi les éléments qui ont pu motiver Donald Trump à qualifier les pays africains de pays de « merde », l'on peut y voir cette inclinaison maladive de l'Afrique à tendre systématiquement la sébile aux autres pour régler ses problèmes, alors qu'elle a les ressources domestiques pour les régler elle-même. La deuxième raison pour laquelle on peut saluer l'avènement de Paul Kagame à la tête de l'UA, est liée au fait que l'homme a réussi l'exploit, pour ne pas dire le miracle, de positionner le Rwanda sur la voie de l'émergence économique et sociale.

Paul Kagame est d'autant plus à saluer dans ce domaine qu'il a hérité d'un pays, génocide aidant, où tout était à reconstruire. Même ses détracteurs les plus virulents lui reconnaissent ce mérite. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. En effet, et c'est le côté ombre de Paul Kagame, il faut reconnaître que l'homme mince de Kigali gère son pays comme une caserne militaire. Sa relative réussite économique et sociale cache mal le fait que le Rwanda est pratiquement au degré 0 de la démocratie.

Tout l'espace politique est, en effet, verrouillé, si fait qu'aucune lueur d'alternance démocratique ne pointe à l'horizon. Et sous son mandat à la tête de l'UA, l'on peut être certain que les dictateurs auront du répit, puisque Kagame lui-même est un membre éminent de la confrérie. Cela dit, et pour passer au thème qui a été retenu par l'UA pour l'année 2018, à savoir « Gagner la lutte contre la corruption », l'on peut faire les observations suivantes. Premièrement, l'on peut relever la pertinence du thème. Et effet, la corruption, on le sait, est un véritable cancer en Afrique.

La corruption est avant tout une perversion de l'esprit

Et pratiquement tous les pays, à des degrés divers, en souffrent. La preuve, c'est que dans le classement mondial le plus récent opéré par l'ONG internationale « Transparency international » sur les pays les plus corrompus au monde, les pays d'Afrique s'illustrent par le fait qu'ils occupent des rangs qui les rapprochent beaucoup plus du blâme que du tableau d'honneur. Sur 176 pays, en effet, classés à l'échelle du monde, le premier pays africain le moins corrompu pointe au 35e rang mondial et, pour ne pas le nommer, c'est le Botswana.

Ce pays est suivi du Cap-Vert et des Iles Maurice. Parmi les pays qui portent fièrement le bonnet d'âne, l'on peut citer pèle-mêle le Burundi, l'Angola, l'Erythrée, la Libye, le Soudan, la Somalie. Le phénomène donc de la corruption est si préoccupant en Afrique, que l'on peut saluer l'UA de l'avoir retenu comme thème principal de l'année 2018. L'on peut d'autant plus la saluer que la corruption est l'une des entraves au développement du continent noir.

Mais dans le même temps, l'on peut se poser la question de savoir si cette option de livrer la guerre à la corruption, ne relève pas plus d'une vaste comédie que d'une volonté réelle de combattre ce fléau dont les effets dévastateurs pour l'Afrique, sont de notoriété publique. Cette inquiétude tient aux raisons suivantes.

D'abord, l'on peut pointer du doigt la perception que l'Africain tartempion a de la corruption, notamment de la petite corruption. En effet, pour bien des Africains, la corruption est un épiphénomène, si fait que l'on ne se gène même plus de glisser un billet de banque lorsque l'on est en infraction à un agent de police, pour obtenir ses faveurs. Et que dire du fameux « caillou », entendez par là l'argent, que l'on dépose sur les dossiers pour obtenir leur traitement diligent et favorable ?

Pour tout dire, l'on peut se risquer à affirmer que la petite corruption est même dans les gênes de l'Africain lambda, tant elle est culturellement enracinée. Et tout le monde pratiquement, fait avec. La deuxième raison pour laquelle l'on peut être sceptique quant à la réussite de la lutte contre la corruption en Afrique, est liée au fait que les grands orfèvres de la corruption en Afrique se recrutent au sein des chefs d'Etat africains.

En tout cas, ils en sont les plus grands bénéficiaires, eux et leurs clans. D'abord, bien des chefs d'Etat, sous nos tropiques, sont parvenus à leur trône grâce au marchepied de la corruption électorale. Ensuite, c'est par le même moyen qu'ils arrivent à dompter les institutions de la République aux fins de les aider à tripatouiller la Constitution pour s'accrocher à leur trône. Bref, ils tiennent les institutions de la République en laisse, grâce à la corruption.

Enfin, la corruption est la résultante de la gouvernance politique et économique chaotique de bien des pays africains. Si certains chefs d'Etat redoutent l'alternance démocratique comme le vampire redoute la lumière, c'est parce que, quelque part, l'alternance donne droit à un devoir d'inventaire de leur gestion. Et le risque est grand que par-là, l'on mette au grand jour toutes leurs basses pratiques dont celles justement liées à la corruption. C'est pourquoi l'on peut se poser la question de savoir si des corrompus peuvent lutter contre la corruption.

La réponse est claire et nette. C'est non et non. Car, nos chefs d'Etat ne peuvent pas se faire harakiri en coupant la branche à laquelle ils sont accrochés. Le combat contre la corruption, pour être efficace, gagnerait à être porté par les organisations de la société civile et les médias dignes de ce nom. Il implique aussi une reconversion des mentalités de la part de l'ensemble des populations, car la corruption, loin d'être une émanation d'une culture, est avant tout une perversion de l'esprit.