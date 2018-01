Afrique: Maladies tropicales négligées - Les Chefs d'Etat africains approuvent un outils de mesure des progrès

Le 30e sommet des Chefs d'Etat africains à Addis Abeba (Ethiopie) a été marqué par une innovation. l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (Alma) révèlera les progrès et les insuffisances au sujet de la lutte contre cinq maladies tropicales négligées qui affectent les populations les plus pauvres et marginalisées des pays concernés.

L'Alliance ajoute ainsi les maladies tropicales négligées (Mtn) à son tableau de bord annuel de suivi des progrès dans la lutte contre les maladies.

Pour le Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn, « Améliorer la santé, l'éducation et la productivité de nos concitoyens les plus pauvres en éliminant les MTN peut mettre l'Afrique sur la voie de la prospérité et de la Couverture santé universelle.

Avant d'ajouter : "J'appelle mes homologues, chefs d'État et de gouvernement, à consolider les progrès obtenus et à accroître leurs efforts pour lutter contre les MTN, en en faisant un thème de mobilisation et d'action concertées au sein de l'Union africaine".