Ile Maurice: Accident fatal des frères Phutully - Leur cousin Sahil va beaucoup mieux

Questionné quant aux circonstances de l'accident, le rescapé déclare : «Je n'ai plus aucun souvenir. Je me souviens uniquement du moment où nous nous trouvions à Flic-en-Flac. Nous étions remontés parce que toutes les boîtes de nuit étaient fermées. Nous devions nous rendre à Belle-Rose pour prendre le thé.»

Il a été épargné ! Sahil Phutully est l'unique survivant de l'accident survenu aux petites heures, le lundi 1er janvier, à la hauteur de St-Jean. Cet accident avait couté la vie à deux frères, Falahuddeen et Zinedeen Phutully, âgés de 24 ans et 18 ans respectivement. Après être resté un peu plus de deux semaines dans le coma, le cousin des deux victimes, âgé de 19 ans, a finalement ouvert les yeux. Et au bout de quelques jours, soit le week-end dernier, il a été autorisé à regagner son domicile, à Stanley.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.