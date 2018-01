Togo: Sémassi et Gbikinti, puissance 3, Hold-up réussi pour Gomido

La nouvelle semaine qui commence ne sera pas des plus agréables pour les Togolais et pour le régime de… Plus »

Sacré Sémassi et Gbikinti, les deux clubs défaits la journée précédente, ont étrillé (3-0) à cette 14ème journée, respectivement Kotoko de Lavié et Anges de Notsè.

Ainsi, menés dès la première minute de jeu à Kara, par ASCK sur un but de sa gâchette infernale, Kossi Koudagba, les Show boys de Gomido se montreront très réalistes, inscrivant deux buts en une minute par l'entremise de Moïse Adzahli et Cheick Koné.

En tout cas derrière les Portuaires, US Koroki ne lâche pas l'affaire. En déplacement à Agoè pour défier Agaza, les gars de Tchamba, ont grâce à un petit but de Juste Evoda (76ème) a plié la partie.

Pour se maintenir dans le fauteuil de leader, il a fallu pour l'AS Togo Port qui recevait Unisport de Sokodé de se fier au coup de tête de leur buteur maison, Ayité Kissimbo Hunlédé (58ème). Un but qui vaut en tout cas tout son pesant d'or, puisqu'il rapproche encore plus les Dockers de Lomé, du sacre honorifique de l'intersaison.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.