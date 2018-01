Cote d'Ivoire: Djamy Layone - «De la peinture à la musique, il y a un seul pas»

interview

Vous avez plusieurs cordes à votre arc. En plus de la musique, vous faites de la peinture. Partagez-nous cette expérience.

La peinture est innée en moi. Depuis l'âge de 5 et 6 ans, je dessinais très bien. A 17 ans, j'ai commencé à m'y mettre à fond. Je faisais de l'abstrait figuratif et c'est ce que je continue de faire à présent. Je m'inspire du spirituel. Vous savez, j'ai déjà exposé partout dans le monde.

Quelle est alors la place de la musique dans votre carrière artistique ?

De la peinture à la musique, je pense qu'il n y a qu'un seul pas qu'on franchi très vite. Car, lorsque je peins, j'écoute en même temps de la musique. Retenez simplement que je suis né artiste et tout ce que je fais est un don de Dieu.

Vous vivez en Belgique, mais aujourd'hui vous êtes à Abidjan. Qu'est-ce qui justifie en ce moment votre présence dans la capitale ivoirienne ?

Je suis à Abidjan dans le cadre de la promotion de mon album. A ce jour, j'ai déjà enregistré une trentaine de titres qui ne sont pas encore sortis. J'ai 3 singles déjà sur le marché.

Le premier s'intitule "Pessa Pessa" qui a bien tourné en Europe, "I need you" également qui a beaucoup tourné à New York, et enfin "Dedans Dedans" qui est sorti il n y a pas longtemps. C'est dans le cadre de la promo de tous ces titres-là que je suis à Abidjan.

Comment le public ivoirien les a accueillis ?

Superbement bien ! Quand je vais en spectacle, ce sont des foules en délire que je vois. Il y a plusieurs personnes qui m'interpellent dans les rues pour me féliciter etc...

Vous avez récemment assuré la première partie du concert de Magic System à Anoumanbo, ici à Abidjan, un moment mémorable certainement?

A oui, bien sûr ! C'est une très grande fierté, car j'ai toujours eu du respect pour ce groupe musical. C'est un moment magique que je n'oublierai pas si tôt!

Aujourd'hui comment vous envisagez l'avenir ? Quels sont vos projets dans l'immédiat ?

Je compte faire une exposition ici à Abidjan. Je constate que les opportunités qui s'offrent à moi sont énormes. Je ne peux d'en tirer profit !