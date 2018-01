Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Des journalistes instruits sur le mandat, les actions et les perspectives du Rotary club Abidjan Cocody-Sud

Le Rotary club Abidjan Cocody-Sud a organisé un atelier de renforcement des capacités à l'intention des journalistes, le 27 janvier 2018, à Abidjan-Cocody, précisément à l'Hôtel Palm Club.

A cette occasion, le Past district gouverneur (Pdg), Pierre Yangni N'Da a instruit ces journalistes sur le Rotary international d'une part. Et sur le mandat, les actions et les perspectives du Rotary club Abidjan Cocody-sud d'autre part.

M. Yangni avait à ses côtés Mme Naminsita Bakayoko, présidente du Rotary club Abidjan Cocody-sud et de nombreux rotariens. Ces connaissances devraient, selon lui, leur permettre de mieux aborder les sujets se rapportant au Rotary.

Aux journalistes associés à cet atelier de formation, le Pdg Yangni N'Da a indiqué que le Rotary international est un réseau mondial de 1,2 millions de membres répartis dans plus de 35000 clubs à travers le monde. L'adhésion dira-t-il, se fait par cooptation.

Poursuivant, il a soutenu que les Rotariens travaillent à promouvoir la paix, à combattre la maladie, à apporter l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, à soigner les mères et leurs enfants, à soutenir l'éducation et à développer les économies locales.

« Nous mettons notre leadership et notre expertise au service de causes sociétales et nous trouvons des solutions novatrices », a-t-il fait savoir.

A propos des financements des activités, il a relevé que le Rotary international dispose d'une fondation qui finance ses activités. « Depuis 100 ans, la fondation a investi 3 milliards de dollars Us dans des actions », a dit le Pdg Yangni.

Avant d'ajouter que les dons du Rotary ont permis de réduire, entre autres, le nombre de cas de polio de 99,9% dans le monde, de former de futurs artisans de la paix. « Devenir Rotarien, dira le Pdg Yangni, c'est vous connecter à un groupe diversifié de professionnels ».

Déroulant les actions et les perspectives de son mandat, la présidente du Rotary club Abidjan Cocody-Sud, Mme Naminsita Bakayoko a rappelé quelques grandes lignes des de ses actions.

En fin d'année son club a procédé à une campagne de sensibilisation et de prévention contre l'accident vasculaire cérébral (Avc) avec pour cible les communautés villageoises de Blokauss et de Cocody-village.

Pour l'année 2018, la lutte contre l'ulcère de buruli, l'alphabétisation de base, le développement économique local, les offres de prothèses avec l'Ong « Vivre débout » seront, entre autres, autant d'activités qu'elle compte conduire durant son mandat.