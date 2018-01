Egypte: Les adversaires de Sissi se désistent les uns après les autres

Sept ans après les manifestations massives de la place Tahrir et à deux mois de la présidentielle… Plus »

Un autre général, Sami Anan, ancien chef d'état-major, a été arrêté après avoir annoncé sa candidature. On a découvert qu'il était toujours « militaire » alors que la loi interdit aux officiers et soldats de voter ou d'être candidats. Khaled Ali, l'avocat de gauche qui avait obtenu moins de 1% au premier tour de 2012, a sagement préféré se retirer.

Cela a commencé avec Ahmad Chafik, le dernier Premier ministre de l'ex-président Moubarak et ancien commandant en chef de l'aviation. Le général avait annoncé sa candidature à partir des Emirats où il s'était réfugié de la vindicte des Frères musulmans. Chafik avait officiellement obtenu 48% des voix au second tour de la présidentielle remportée par Mohamed Morsi mais contestait le résultat. Le général a été gentiment expulsé des Emirats, a disparu pour quelques heures avant que sa famille ne le retrouve dans un cinq étoiles. Après avoir « réfléchi », le général a déclaré qu'il « n'était pas l'homme de la situation ».

