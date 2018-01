Afrique: Le Nepad change de nom pour devenir l'Agence de développement de l'UA

« S'agissant de l'autoroute transsaharienne, j'ai le plaisir de vous rapporter que son axe central est en voie d'achèvement puisque le tronçon entre Assamaka et Arlit, au Niger, est en cours de travaux, après que son financement ait été mobilisé grâce à un effort commun de l'Algérie et du Niger, auprès de bailleurs de fonds extra-africains.

Derrière ce changement de nom, il y a la volonté de rendre plus opérationnel cet organe de planification et de coordination des projets de développement en Afrique. C'est ce qu'explique le président sénégalais, Macky Sall qui préside actuellement le Comité d'orientation des chefs d'Etat et de gouvernement du Nepad.

