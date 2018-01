Congo-Brazzaville: Partenariat - Le pays et les Émirats arabes unis dans une coopération multiforme

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé avec l'émir d'Abu Dabi, Sheikh Mansour Ben Zayad al Nayan, prince héritier émirati qui l'a reçu, le 27 janvier.

Les deux personnalités ont eu des entretiens fructueux sur l'offre et la demande dans la coopération bilatérale entre le Congo et les Emirats arabes unis. Denis Sassou N'Guesso et son interlocuteur ont pris l'option de développer la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, de la logistique et des infrastructures.

Les questions de paix et de sécurité ont également figuré au menu des discussions entre Denis Sassou N'Guesso et Sheikh Mansour Ben zayad al Nayan en portant plus leur attention sur le règlement pacifique de la crise libyenne.

Notons qu'Abu Dabi est le plus grand émirat des émirats arabes unis. Son rôle dans l'exportation du pétrole et le commerce est déterminant et perceptible à travers les tours modernes et les immenses centres commerciaux.

Avec 8,6% des réserves de pétrole mondial et près de 5% des réserves de gaz naturel, les Emirats arabes unis ont un produit national brut parmi les plus élevés au monde. C'est donc un partenaire sûr pour le Congo.

Au terme de cette rencontre avec l'émir d'Abu Dabi, que l'on pourrait qualifier de porteuse d'espérance pour l'avenir de la coopération entre les deux Etats, le président Denis Sassou N'Guesso a quitté les Emirats arabes unis pour Addis-Abeba, en Ethiopie où il doit prendre part au sommet de l'Union africaine.