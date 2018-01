Cameroun: Coopération avec la BAD - L'assainissement des villes au programme

Des engins destinés à la collecte et au transport des déchets solides remis vendredi à 19 communes.

Trois communautés urbaines (Ebolowa, Kumba et Nkongsamba) et 16 communes du Cameroun viennent, à travers le projet alimentation en eau potable et assainissement en milieu semi-urbain (Paepa-Msu) du ministère de l'Eau et de l'Energie (Minee), d'être dotées d'équipements et d'engins pour la collecte et le transport des déchets solides.

La cérémonie de rétrocession de ce matériel, acquis par le gouvernement avec le concours du Fonds africain de développement (Fad), a eu lieu ce vendredi 26 janvier 2018 à Douala, en présence de l'inspecteur général des services du Minee, Denis Ntamack, du responsable pays de la Banque africaine de Développement (Bad), David Kevin Lumbila, et des bénéficiaires.

Il s'agit, entre autres, de 33 tracteurs, 161 bennes basculables tractées, 170 kits de petit matériel de collecte des ordures constitués de brouettes, fourches, filets, balais métalliques... On y trouve aussi, 340 jeux d'équipements de protection individuelle (Epi) composés de gants, bottes, casquettes, cache-nez et combinaisons de travail.

Pour le représentant du Minee, la remise de ce matériel aux communes va contribuer à un accès quantitatif à l'eau potable, à l'amélioration du cadre de vie des populations en général et en particulier à la réduction significative des maladies d'origine hydrique.

Le projet alimentation en eau potable et assainissement en milieu semi-urbain (Paepa-Msu) a permis, sur le volet alimentation en eau potable, de construire cinq nouvelles prises d'eau d'une capacité additionnelle de 8000m3, et 10 nouvelles stations de traitement d'eau d'une capacité de production de 30.000m3/jour.

Le projet a aussi construit 15 réservoirs d'une capacité de stockage globale de 10.000m3, et permis l'extension de plus de 37000 mètres linéaires de réseau de conduites primaires.

Dans le volet assainissement, on note la réalisation de plusieurs ouvrages d'assainissement tels que l'aménagement de 204 blocs de latrines sèches, 68 blocs de toilettes publiques, 17 fosses septiques et ouvrages connexes réhabilités dans les formations sanitaires, l'aménagement de 35 incinérateurs hospitaliers, 25 hectares de dépotoirs.

Le projet Paepa-Msu a été financé, dans sa totalité, à hauteur de 31 milliards de francs, dont 750 millions de contribution des bénéficiaires. Il a été demandé aux mairies une gestion rigoureuse et rationnelle des engins reçus, engins destinés à l'assainissement de nos villes.