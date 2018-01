Congo-Brazzaville: Zone économique de Pointe-Noire - Lancement des études de faisabilité du quai multifonctions

Le Congo prévoit de développer quatre ZES sur l'ensemble du territoire national, notamment à Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso. La ZES de Pointe-Noire sera la première à voir le jour avec l'appui technique et financier du gouvernement chinois.

La ZES de Pointe-Noire abritera des industries alimentaires, des produits chimiques et pétroliers raffinés, de la métallurgie et de l'ingénierie, du bois et des produits dérivés, des matières plastiques. Il est aussi prévu les services financiers et touristiques, ainsi que l'installation des machines et des équipements.

« Nous nous réjouissons de ce que le staff de COIDIC soit arrivé avec une forte délégation, particulièrement des entrepreneurs et des bureaux d'études de grande renommée pour lancer les études de faisabilité du quai multifonctions et de la voie d'accès de 15 km de long de la ZES », a déclaré le ministre Mokoki.

Peu avant leur descente sur le terrain, les membres de la délégation de la société COIDIC ont eu des entretiens avec des cadres des ministères en charge des ZES et des grands travaux, ainsi qu'avec ceux du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et de la direction départementale du cadastre.

