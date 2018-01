Congo-Kinshasa: Joseph Kabila sort de son silence

Rappelons que le deuxième et dernier mandat constitutionnel de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016, conformément à l'actuelle constitution. Si celle-ci est respectée, il devra passer le témoin au nouveau président qui sera élu fin décembre 2018. Hypothèse à laquelle ne croit pas bon nombre d'observateurs, rejoints par les principaux leaders de l'opposition et ceux de la société civile congolaise.

Ces déclarations surviennent dans un contexte marqué par une poussée de fièvre entre Kinshasa et certains pays occidentaux, notamment la Belgique et l'Union européenne. Mercredi, la RDC a annoncé la fermeture de la Maison Schengen de Kinshasa, qui est une sorte de consulat européen géré par la Belgique. Elle a pour mission de recevoir les demandes de visas pour 17 pays de l'Union européenne et la Norvège. Les autorités congolaises ont également demandé le départ de son territoire de l'agence belge de coopération. Début janvier, Bruxelles a annoncé la fin de sa coopération bilatérale avec Kinshasa jusqu'à la tenue des "élections crédibles".

Après plusieurs année de silence face aux journalistes, Joseph Kabila a finalement pris la parole ce vendredi. Sans détour, il a fustigé la mauvaise foi de l'opposition, qu'il accuse de proposer un "saut dans l'inconnu" au lieu de défendre le processus électoral qui doit déboucher sur une présidentielle en décembre. "L'objectif in fine c'est l'organisation des élections. Mais comme en 2006 et en 2011, il y a une résistance farouche de la part d'une frange de l'opposition, d'une frange de ce qu'on appelle la société civile, de la part d'un homme de Dieu", s'est-il plaint.

