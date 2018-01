Congo-Brazzaville: Développement - Louzolo-Amour forme ses adeptes aux activités économiques

À l'issue du séminaire, les vingt-deux participants ont reçu chacun son diplôme. Association à but non lucratif, Louzolo-Amour OPH est une organisation de bienfaisance à caractère spirituel qui s'inscrit dans le registre des religions authentiques congolaises. Elle a été créée en 1984 par Guy Emile Loufoua Cetikouabo, le Grand maître de l'OPH.

La formation, la deuxième du genre organisée à l'intervalle de deux mois, a connu la participation de vingt-deux personnes. Le but étant de leur faire acquérir une compétence pour la rédaction des projets socioéconomiques afin de permettre à l'association Louzolo-Amour-OPH de réaliser des activités de développement. Le développement culturel, le développement agricole, le développement éducatif et le développement sanitaire communautaire, tels sont les axes qui ont été explorés au cours de ce séminaire.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.