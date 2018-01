Congo-Brazzaville: Opposition - Pascal Tsaty Mabiala prône la convergence de vues

S'agissant de la situation dans le Pool, Pascal Tsaty Mabiala a clarifié la position de son parti qui avait appelé à l'arrêt des hostilités dans ce département dès les premiers jours, privilégiant le dialogue. Il s'est félicité de constater que cette démarche que l'Upads avait envisagée a été enfin prise en compte, en se référant à la signature, le 23 décembre dernier à Kinkala, de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et les représentants de Frédéric Bintsamou.

Revenant sur les supputations fusant ici et là visant à déstabiliser le parti, Pascal Tsaty Mabiala a demandé aux militants de ne pas se laisser distraire, les encourageant plutôt au travail et à l'unité pour que l'Upads cesse d'être considérée comme un parti du grand Niari seulement. « Ne perdons pas nos repères. Nous sommes le premier parti de l'opposition (...), nous devons cesser d'être un parti des pays du Niari, pour être un parti national en étendant notre influence sur le reste des autres départements.», a exhorté le premier secrétaire de l'Upads.

Pascal Tsaty Mabiala s'est exprimé à l'occasion de l'assemblée générale de la coordination départementale de son parti à Brazzaville. Face aux militants de l'Upads, il a déclaré: « Notre souhait est de voir toute l'opposition unie afin de mieux jouer le rôle qui est le nôtre dans le cadre constitutionnel pour la consolidation de la démocratie ». Il a rappelé aux uns et aux autres que le parti avait besoin d'une orientation claire après la présidentielle, tout en saluant le rôle joué par les militants pendant les élections législatives, locales et sénatoriales, qui a permis à l'Upads d'être reconnue comme le premier parti de l'opposition congolaise.

