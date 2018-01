Afrique: Union africaine - Le temps des réformes ...

Les propositions de Paul Kagamé insistent sur la création d'une taxe de 0,2 % sur les produits non africains importés en Afrique, sur une meilleure division de compétences entre l'UA et les organisations régionales, et sur un audit du travail des commissions et la suppression d'un sommet sur les deux qu'accueille l'UA aujourd'hui.

Mais dans les faits, les mesures préconisées par Paul Kagame, qui avait été mandaté par ses pairs pour conduire la réflexion sur la réforme de l'UA, n'ont pas encore produit d'effets. Certes ces mesures ont été validées par l'Assemblée des chefs d'Etat au sommet de janvier 2017, mais les Etats traînent les pieds pour les appliquer à cause notamment d'un déficit d'explication et de consultation.

Pendant un an, il va être l'une des principales figures de l'organisation, au nom de laquelle il va parler. Paul Kagamé est par ailleurs, celui qui a porté le projet de réforme de l'organisation. Sous l'égide du président rwandais l'UA s'est engagée en 2016 et 2017 à faire évoluer l'organisation.

