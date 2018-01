Sénégal: Lac de Guiers 2 - Modou Lo demain à Leopold Sédar Senghor - Un contentieux à vider ce dimanche !

Le choc tant attendu, demain à partir de 17h, au stade Léopold Sédar Senghor entre Modou Lô, le phénomène de l'arène, et Lac de Guiers 2 de l'écurie Walo, promet d'être l'un des sommets de cette saison. En effet, les deux lutteurs prennent à cœur ce remake qui a déjà fini de faire sa propre publicité auprès des amateurs de lutte.

Après un nul insipide en 2011, Lac de Guiers 2, le puncheur du Walo, et Modou Lô, le chef de file de Rock Energie, croiseront à nouveau le fer demain 28 janvier au stade Léopold Sédar Senghor. L'occasion pour les deux « gros bras » de clarifier définitivement le débat. En effet, annoncé comme étant un duel de feu, leur premier duel s'était transformé en une véritable parodie de combat, terminée par un piètre nul au grand dam des inconditionnels de la lutte qui sont restés ainsi sur leur faim. De ce fait, ce remake risque d'être explosif, il fait d'ailleurs depuis quelques temps la une des journaux. Un duel aux enjeux très importants entre deux jeunes espoirs de l'arène, réputés être de grands bagarreurs. Modou Lô et Lac de Guiers 2 ont su très tôt s'imposer aux premières loges des lutteurs de leur génération, avec chacun un palmarès qui force le respect.

Lac de Guiers 2 avait remporté la finale du Championnat de lutte avec frappe (Claf) de la saison 2006-2007. Agé tout juste de 26 ans, l'homonyme de Lac de Guiers 1 a lentement, mais sûrement creusé son sillon dans l'arène. Sa taille (1,92 m) et son poids (+ de 120 kg) font de lui l'un des lutteurs les plus costauds et « équilibrés » de sa génération. Il ne cesse de faire ses preuves dans l'arène, avec à son compte un tableau de chasse où sont épinglés les scalps du «Tigre de Fass» Moustapha Guèye, Ness de Lansar, Yékini Junior, le protégé du roi des arènes, Tapha Tine le géant de l'écurie Baol, Issa Pouye de Thiaroye, Zoss le chef de file de l'écurie Door Dorrat et le must, Yakhaya Diop Yékini. L'ex-protégé du défunt Mama Bâ a, par ailleurs, obtenu un combat sans verdict contre Balla Bèye 2 et fait matchs nuls contre Eumeu Sène et Modou Lô. Son adversaire du jour, Modou Lô est, lui, le lutteur le plus populaire de l'arène. Il avait remporté lui aussi la finale du Claf de la saison 2007-2008.

Il n'a rien à envier à son vis-à-vis côté palmarès. Le protégé de Bassirou Babou, président des managers, a, à son compte, 17 combats, pour 15 victoires et deux défaites. Parmi ses victimes, figurent Issa Pouye, Balla Diouf de l'écurie Fass, Boy Kaïré, chef de file de l'écurie Soumbédioune, Baye Mandione de Thiaroye, entre autres. Il a enregistré ses deux défaites face au «lion» de Guédiawaye, Balla Gaye 2, et à l'actuel roi des arènes, Bombardier. Ainsi, au-delà du contentieux à vider, l'enjeu de ce combat a trait à la succession du roi des arènes, Bombardier qui est resté presque deux ans sans compétition (son duel contre Eumeu Séne reste toujours incertain). Kharagne Lô et le puncheur du Walo combattront donc en pensant à une éventuelle affiche contre le B 52 de Mbour en fin de saison. Ce qui fait penser à une confrontation électrique entre les deux protagonistes de ce dimanche.