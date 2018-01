Sénégal: Procés Khalifa Sall - La défense demande la mise en liberté provisoire de tous les prévenus

Les avocats de Khalifa Sall ont demandé, hier, la mise en liberté provisoire du député maire de la ville de Dakar et de l'ensemble de ses co-inculpés sous cautionnement du fait que la procédure est entachée d'exceptions de nullité.

Au quatrième jour du procès dit de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, les avocats de la défense sont encore revenus sur les exceptions de nullité et d'incompétence de la procédure. C'est l'avocat au barreau du Cameroun, Me Jakson Francis Ngnie Kamga, qui a ouvert le bal des plaidoiries des avocats de la défense. Le conseil est encore revenu à la charge en rappelant que la procédure contre le maire est « nulle autant dans la phase des poursuites que dans la phase du jugement ». Me Kamga, a précisé que c'est la Cour des comptes qui a la compétence de juger les comptes des comptables publics.

En ce qui concerne la mairie de Dakar, l'avocat a informé que les comptes de gestion des années 2011 à 2015 ont été régulièrement déposés à la Cour. A titre d'exemple, le compte de 2011 a été déposé le 18 juin 2012. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, qui cite l'article 36 de la loi organique, a indiqué que les comptes déposés à la Cour des comptes doivent être jugés dans un délai de cinq ans. Ce qui l'amène à dire que les comptes de l'année 2011 de la ville de Dakar devraient être jugés au plus tard avant le 18 juin 2017. Mais comme cela n'a pas été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui, « le comptable a été déchargé définitivement » de sa gestion de l'année 2011.

« Il ne peut plus être reproché quoi que ce soit par qui que ce soit au comptable de la ville de Dakar. La décision de la Cour est définitive et confère au comptable l'autorité de la chose jugée », a-t-il argumenté. Dans ce cas d'espèce, Me Kamga a informé que l'action publique sur les chefs de détournement de deniers publics est éteinte après l'extinction des délais des cinq ans.

« Le dossier des évidences »

Les différentes exceptions soulevées par les conseils de Khalifa Sall et ses co-prévenus sont relatives à « l'exception d'incompétence », « l'exception de prescription pour toutes les infractions », « l'exception de la chose jugée » ou « l'exception de litige pendante », entre autres. Me Ciré Clédor Ly a commencé sa plaidoirie par les questions de forme du dossier. A son avis, « le droit sans forme est dénudé ». Le dossier de Khalifa Sall, a-t-il souligné, est celui « des évidences ». Et dans ce dossier, dit-il, il y a des obstacles que l'action publique est incapable de franchir. Me Ly est aussi revenu sur le temps et la facilité de préparation de la défense. Sur ce point, il a indiqué que « le juge d'instruction n'a pas eu l'élégance » de permettre à la défense d'étudier tout le dossier.

Ainsi, celle-ci n'a eu que 40 jours pour se préparer là ou le procureur de la République avait 240 jours, soit 8 mois pour se préparer. « Peut-on dire que nous avons eu le temps de préparer la défense ? La préparation de la défense a été très insuffisante. Les violations sont mêmes plus profondes qu'on ne le pense. On nous a contraints de venir plaider alors que nous ne sommes pas prêts », a-t-il dénoncé. Me Ciré Clédor Ly a persisté sur le fait que le décret qui a permis au chef de l'Etat d'envoyer une mission de l'Inspection générale d'Etat (Ige) fouiller à la mairie de Dakar est « entaché d'irrégularités ».

Me Ousseynou Fall, un autre avocat de Khalifa Sall, a renchéri que c'est la première fois, depuis 1920, qu'une mission de l'Ige est envoyée fouiner dans les comptes d'une collectivité territoriale. Mais, à son avis, cela s'explique parce qu'il y a « un pouvoir qui est là et qui veut mettre Khalifa Sall en prison ». « Khalifa Sall est détenu arbitrairement. Par conséquent, vous devrez prendre immédiatement une décision pour le libérer et le sortir de cet arbitraire parce que toutes les conventions internationales que nous avons ratifiées nous préservent de l'arbitraire », a-t-il accusé.

Détention arbitraire

Cette conviction est largement partagée par Me Ciré Clédor Ly qui précise qu'aucun des prévenus n'a eu à bénéficier de l'ensemble de ses droits. Ce qui fait, selon le conseil, que les procès-verbaux de l'enquête préliminaire doivent être annulés car leurs clients n'ont pas eu l'assistance d'un avocat pendant cette étape de la procédure. Si le tribunal compte joindre les exceptions au fond, Me Ciré Clédor Ly a demandé la mise en liberté provisoire de tous les prévenus car si le juge met les exceptions en délibéré, son client devra encore patienter en prison jusqu'à la fin de toute la procédure.

Me Ly a introduit la demande de mise en liberté provisoire de son client et de ses co-inculpés en plus du cautionnement. Il a invité le président du tribunal correctionnel à « faire droit de la demande de liberté provisoire sous cautionnement ». Le conseil de Khalifa Sall d'ajouter que toutes les pièces justificatives du cautionnement, notamment les rapports d'expertise, les titres de propriété sont déjà dans le dossier de la procédure pénale. Cependant, la partie civile a indiqué qu'elle n'a pas vu ces titres de propriétés annoncés par l'avocat de la défense.

Toutefois, le président Lamotte attend à ce que la pièce en bonne et due forme soit transmise au tribunal correctionnel avant de se prononcer sur la mise en liberté provisoire ou pas.