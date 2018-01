Sénégal: Me Boubacar Cissé, avocat de l'Etat - « Les exceptions soulevées sont inopérantes »

Sur les exceptions soulevées par la défense, la partie civile a eu, hier, son tour de parole dans l'après-midi pour y répondre. Ainsi, Me Boubacar Cissé et d'autres avocats de la parte civile ont énoncé qu'il n'y avait pas de violation de la défense.

« Et pour l'incompétence de votre juridiction, on mélange des choux et des carottes. Vous avez tout un château de cartes. Et il suffit de le souffler et il s'effondra, et c'est le cas », a dit Me Cissé à l'endroit du président Malick Lamotte. Encore « si on rendait compte à son ministre de tutelle, donc les fonds n'étaient pas politiques », a-t-il soutenu, répondant ainsi à Me Amadou Aly Kane qui avait soutenu la veille qu'il était question de fonds politiques, qualifiant la nature de la caisse d'avance.

Tout au plus, « à l'enquête préliminaire, M. Khalifa Sall n'a pas été interpellé ni gardé à vue », a-t-il justifié. Avant d'avancer que le réquisitoire est parfaitement régulier. « Il ne peut pas être annulé. C'est en considération de tous ces éléments que les exceptions soulevées ne peuvent pas prospérer. Elles sont inopérantes. Si elles sont soulevées, c'est pour éviter d'aller au fond.

On veut juger, mais eux ils disent non. Et donnent l'impression à l'opinion publique que leurs clients sont des victimes. Allons-y au fond. Pourquoi ne pas aller au fond. Toutes les règles ici ont été respectées. Le drame de ce pays, c'est qu'il a une victimisation des malfaiteurs », a-t-il encore affirmé. Et cette dernière phrase a suscité un tollé verbal dans le tribunal.

Et la réaction du juge Malick Lamotte ne s'est pas fait attendre. Réagissant, dans une voix empreinte d'assurance et d'invite, il a laissé entendre à l'endroit de Me Boubacar Cissé : « A ce stade de la procédure, ceux qui sont là sont des personnes présumées innocentes. Il y a des propos qui ne sont pas appropriés à l'endroit des personnes prévenues ». Et ce fut la deuxième interpellation du juge à l'endroit de Me Cissé qui, à un certain moment de sa plaidoirie, avait fait aussi soulever des voix dans le public. « Il y a une certaine manière de parler qui peut entraîner des réactions », avait aussi alerté le juge Malick Lamotte, qui a suspendu, séance tenante, le procès, qui reprend lundi prochain. Mais auparavant Me Baboucar Cissé n'a pas raté l'occasion de présenter ses excuses au tribunal et aux mis en cause avant d'indiquer qu'il ne s'adressait pas en particulier aux prévenus et qu'il parlait de façon générale.