Sénégal: Vulgarisation des réalisations du Pudc - Souleymane Jules Diop et la Cnjs signent une convention

Le ministre en charge suivi du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) et le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (Cnjs) ont signé une convention de partenariat hier. Avec cette convention, le Cnjs s'engage à accompagner ce programme dans la vulgarisation de ses réalisations.

Pour une meilleure vulgarisation et une implication de tous dans le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), le ministre en charge de ce projet a signé une convention de partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Sénégal hier. Souleymane Jules Diop et Khadim Diop, le président du Cnjs, ont paraphé le document hier. Cette convention permettra une collaboration dans la vulgarisation, l'engagement citoyen entre le Pudc et le Conseil national de la jeunesse, une structure qui compte 17.000 membres au Sénégal. Le ministre en charge du Pudc a indiqué que le Pudc travaille dans le pays profond où il n'y a pas souvent de structure de l'Etat qui correspond au souci de représentativité et de représentation des jeunes comme le Conseil national de la jeunesse où tous les responsables sont élus.

« J'étais très touché par cet altruisme du président Khadim Diop qui, par cet acte de générosité, a accepté de travailler avec nous pour le Pudc », a affirmé Souleymane Jules Diop. Pour lui, le programme de l'Etat du Sénégal exécuté par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a enregistré d'importantes réalisations dans les domaines des infrastructures, de l'hydraulique rurale, de l'électrification rurale, de l'allègement des travaux des femmes avec plus de 100 milliards investis.

Des réalisations qui, de l'avis du ministre en charge du Pudc, méritent d'être vulgarisées parce que contribuant au renforcement du capital humain des communautés et du développement de la citoyenneté. « Nous avons voulu définir un cadre de coopération avec le Cnjs. Je félicite le président du Conseil de la jeunesse pour ce partenariat inédit qui est encouragé par le président de la République qui nous a demandés de travailler avec le Cnjs », a soutenu le ministre en charge du suivi du Pudc. Il a annoncé qu'avec cette convention, le Pudc va mettre à la disposition du Conseil national de la jeunesse des outils d'information, des supports de communication pour les aider dans leur mission de sensibilisation et de formation.

Le président du Conseil national de la jeunesse, Khadim Diop, a dit sa joie de parapher cette convention. Il a rappelé que le Cnjs est un corps constitué de l'Etat du Sénégal regroupant toutes les organisations de jeunesse du pays et présent sur tout le territoire. « Nous avons placé notre mandat sous le signe de la citoyenneté de la jeunesse. Nous allons travailler avec l'Etat du Sénégal pour la réalisation des objectifs d'émergence du Sénégal. Les jeunes représentent 65 % de la population du Sénégal et s'ils ne contribuent au développement, il ne pourra pas y avoir d'émergence », a déclaré Khadim Diop. Il a affirmé que le Pudc est un programme utile pour le Sénégal et pour sa jeunesse, « notamment les jeunes du monde rural ». Compte tenu des opportunités d'emplois qu'offre le Pudc et de son importance pour le pays, Khadim Diop assure qu'ils vont s'engager partout auprès des communautés pour sa réussite.