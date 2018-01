Sénégal: Culture fourragère - Du matériel agricole subventionné aux producteurs de lait

La ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, a remis, hier, un lot de matériels agricoles à l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl).

Ces équipements subventionnés à hauteur de 60 % par le gouvernement vont permettre à ces professionnels du lait de développer la culture fourragère pour faire face à la raréfaction de l'aliment de bétail.

Une nouvelle donne appelle toujours une adaptation voire un changement d'habitudes. Face aux effets du changement climatique dont l'une des conséquences est la raréfaction de l'aliment de bétail, les acteurs du secteur de l'élevage sont appelés à trouver d'autres moyens pour nourrir leur cheptel. Et l'une des solutions à ce problème reste la culture et la constitution de réserves fourragères. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la remise, hier, de matériels agricoles à l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl) par la ministère de l'Elevage et des Productions animales.

Subventionnés à hauteur de 60 % par l'Etat, ces équipements sont composés de quatre tracteurs puissance 75 chevaux, de six motoculteurs, de quatre offset à 22 disques, deux charrue à trois disques et deux semoirs grandes cultures à 13 rangs. Le prix total fournisseur de ce lot de matériels est estimé à 154,7 millions sur lequel l'Anipl a versé 61,9 millions de FCfa, soit 40 % du coût réel et les autres 60 %, soit 92,8 millions de FCfa, sont supportés par l'Etat. « Ces équipements permettront sans nul doute de doper la production laitière globalement dans les exploitations en valorisant davantage le potentiel des vaches à haut rendement laitier qui y sont élevés grâce à une plus grande disponibilité de fourrage de qualité attendue de l'utilisation de ces matériels et équipements », a déclaré la ministre Aminata Mbengue Ndiaye, qui a choisi le cadre pastoral du Salon international de l'élevage de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races (Saladam) pour procéder à cette remise.

Elle a rappelé que le gouvernement avait déjà subventionné pour les acteurs de la filière laitière locale l'acquisition de 1.077 génisses gestantes à haut potentiel laitier à travers un modèle innovant de partenariat public-privé porté par l'Anipl. Le succès de cette coopération a encouragé les autorités à poursuivre l'aventure avec ces professionnels du lait. Lesquels, comme tous les acteurs des différents segments du secteur de l'élevage, ont un rôle important à jouer dans la réussite du Plan Sénégal émergent, selon la ministre.

« Dans la mise en œuvre du Pse, les acteurs de l'élevage ne peuvent pas être en reste compte tenu de l'importance de leur secteur d'activités dans l'économie nationale et dans la vie des populations. En effet, les besoins en lait et en viande des consommateurs vont encore s'accroître du fait de la croissance démographique de notre pays, de l'urbanisation galopante et d'une classe moyenne de plus en plus importante. Il est même projeté un doublement des quantités consommées per capita à l'horizon 2050 », a déclaré la ministre.

Le lait est devenu une denrée de première nécessité au Sénégal. En atteste la facture laitière qui, jusqu'à un passé récent, a culminé à plus de 60 milliards de FCfa. Mais grâce aux efforts de l'Etat, cette facture est en train de baisser, selon Mamadou Bâ, président de l'Anipl. « Nous sommes dans les dispositions pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement et de baisse de la facture laitière. Avec l'importation de plus de 1.000 vaches de race que nous avons eu à effectuer grâce à une subvention de l'Etat à hauteur de 45 %, la production de lait a augmenté. D'ici quelques années, nous arriverons à faire baisser drastiquement la facture laitière », a-t-il dit. En ce qui concerne les équipements mis à leur disposition, M. Bâ indique qu'ils arrivent au bon moment car, d'ici peu, ils aborderont les cultures hivernales.

Et ces matériels seront d'un grand apport. « Nous ne sommes pas seulement des éleveurs, nous sommes également des agriculteurs. Ce matériel va nous permettre de valoriser nos productions », a-t-il ajouté. Les équipements distribués à l'Anipl ont été acquis dans le cadre du Programme de coopération « Maïs Almentos Sénégal » financé avec l'appui du Brésil pour un montant de 85 millions de dollars dont 15 millions alloués pour l'équipement des acteurs de l'élevage dans des domaines stratégiques tels que les cultures et les réserves fourragères, la collecte, la transformation et le transport des animaux et des produits dérivés comme le lait et la viande. Aminata Mbengue Ndiaye a indiqué qu'une mission conduite par des techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et du département de l'Elevage séjourne au Brésil pour préparer la deuxième livraison de matériels et d'équipements.