Afrique: CHAN 2018 - Le Maroc et le Soudan confirment

Maroc - Libye et Nigeria - Soudan - Demi finalistes de CHAN 2018

Victorieuses à l'issue des deux premiers quarts de finale disputés samedi, les deux équipes figurent dans le dernier carré.

Les deux premières affiches des quarts de finale du CHAN 2018 disputés samedi dernier ont rendu leur verdict, avec la qualification du Maroc et du Soudan pour la demi-finale. Ainsi donc, l'équipe du pays hôte continue de faire la course en tête dans « sa » compétition.

Après avoir disputé et gagné le match d'ouverture le 13 janvier dernier, après avoir été la première sélection qualifiée pour le second tour, le Maroc vient aussi de se démarquer comme la première équipe à inscrire son nom dans le dernier carré à l'issue du match disputé contre la Namibie au complexe Mohammed V de Casablanca.

Cette victoire peut étonner par son ampleur (2-0) mais elle était plus ou moins attendue par les observateurs, tant le déséquilibre des forces entre les deux protagonistes semblait flagrant. On sait que les Lions de l'Atlas ont traversé avec panache la phase de poule sans perdre le moindre match.

Repêchée de dernière minute suite au désistement de l'Egypte, la Namibie a certes surpris en éliminant la Côte d'Ivoire et l'Ouganda au premier tour, mais sans impressionner outre mesure. En revanche le Maroc, fort du soutien d'un public totalement acquis, a démarré la rencontre sur les chapeaux de roues, en exerçant d'entrée un pressing très haut.

La première alerte dans la défense namibienne survient à la 8e minute quand Achraf Bencharki, le meneur de jeu du WAC Casablanca, manque le cadre alors qu'il s'était donné le temps de temporiser pour mieux ajuster sa frappe. Au fil des minutes, le Maroc assoit sa domination mais sans concrétiser les multiples occasions. La Namibie plie, mais ne rompt pas.

La partie semble quelque peu équilibrée à la demi-heure de jeu, l'attentisme étant de rigueur chez les deux équipes qui hésitent à se découvrir. Mais le match va basculer à la 36e minute lorsque la défense namibienne paie cash une erreur d'inattention, consécutive à un coup franc proche de la surface de réparation.

La sanction est rapidement exécutée et surprend la défense adverse qui attend de voir l'arbitre décider de la distance du mur. Seul dans l'axe du but, Ayoub El Kaabi, l'artilleur de service, ne se fait pas prier pour battre le gardien et ouvrir le score. En inscrivant son sixième but du tournoi, il détient pour le moment le titre de meilleur buteur de la compétition sur une édition.

En deuxième manche, le buteur en série est à deux doigts de doubler la mise à la 54e minute mais sa déviation vers le but est dégagée en corner. Ce n'est que partie remise puisque sur ce corner, Salaheddine Saïdi bien servi par Achraf Bencharki, va doubler la mise d'une tête décroisée. La messe est dite. Malgré quelques escarmouches, la Namibie ne se remettra pas de la raclée et peut nourrir des regrets pour sa trop grande prudence.

Disputée plus tard dans la soirée au Grand stade de Marrakech, le second choc des quarts de finale qui a opposé le Soudan à la Zambie s'annonçait plus équilibré, voire indécis. Du fait du parcours impressionnant des deux équipes qui ont survolé leurs groupes qualificatifs, le Soudan se permettant même le luxe d'imposer un match nul vierge au Maroc.

Le coup d'envoi à peine donné, les Zambiens s'installent dans le camp adverse en multipliant des raids et en monopolisant le ballon. La première chaude alerte intervient à la 21e minute sur une tête de Lazarous Kambole, captée par le gardien Akram El Hadi Saleim.

Les Zambiens continuent de presser mais contre toute attente, ce sont les Soudanais qui ouvrent le score par Saifeldin Malik Bakhit qui, ayant hérité d'une longue balle, élimine le défenseur zambien Mwengani avant de battre du plat du pied le gardien Toaster Nsabata.

Menés au score, les Chipolopolos ne se découragent pas pour autant, multipliant des initiatives pour revenir dans le match. Mais leur jeu par trop scolaire, manque d'imagination et de cohésion. Trop peu pour inquiéter un adversaire intraitable qui continue de lancer des contre-attaques dangereuses, obtenant une demi-douzaine de corners avant l'heure de jeu.

Face à une défense soudanaise bien regroupée, les Zambiens ont eu du mal à développer leur jeu, faisant preuve d'un manque de créativité, de réalisme et de stérilité offensive auxquels ils n'avaient pas habitué le public.

Face à tant de déchets, c'est fort logiquement que les Crocodiles du Nil ont conservé le score jusqu'au coup de sifflet final, se qualifiant du coup pour la deuxième demi-finale du CHAN de leur histoire.

Au moment où nous mettions sous presse hier soir, le Maroc et le Soudan attendaient encore de connaitre leurs adversaires en demi-finales, à l'issue des deux derbies (Nigeria-Angola et Congo-Libye) prévue dimanche soir.