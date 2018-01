Un véhicule de location qui transportait quatre touristes de nationalité espagnole en partance à Kafountine a été braqué par une bande armée, jeudi dernier, en début d'après-midi, sur la route nationale n° 5 (Bignona-Séléty), à hauteur de Karone, un village de la commune de Diouloulou. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale selon des sources sécuritaires.

Selon des témoignages, les assaillants ont d'abord enlevé les touristes qui étaient composés d'un homme et de trois femmes, puis violé les femmes et ensuite dépouillé leurs victimes de tous leurs biens. « Les hommes armés ont emporté 4. 400 euros et plus de 315 000 FCfa, avant de prendre la poudre d'escampette », a révélé une source digne de foi. Naturellement, cette attaque à main armée a choqué plus d'un à Ziguinchor. Le Syndicat d'initiative des professionnels du tourisme de la région l'a fortement dénoncée et appelé l'Etat à restaurer le climat de sérénité dans cette partie de la méridionale du Sénégal.

Son président, Augustin Diatta, redoute des conséquences très graves sur le secteur du tourisme, qui était pourtant sur une bonne dynamique de relance dans toute la région naturelle de Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda). M. Diatta a rappelé que le tourisme est le seul secteur porteur d'emplois dans cette zone. « S'il ne fonctionne plus par faute de touristes, le chômage et la pauvreté vont s'accentuer au grand dam des populations casamançaises », a averti Augustin Diatta, appelant tous à la vigilance pour que le tourisme ne meure point en Casamance.

Ce braquage a également choqué la ministre de l'Economie solidaire et de la Microfinance qui était à Ziguinchor hier, au chevet des familles des victimes du drame de Boffa-Bayotte. Aminata Angélique Manga a considéré que c'est du banditisme avéré. « Parce que, rappelle-elle, pour qui connaît les traditions en Casamance et la sacralité de la femme, personne n'aurait osé toucher, violer et maltraiter une femme ». La ministre a assuré que les auteurs de cet acte ignoble seront traqués par l'armée, la gendarmerie et la police, appréhendés et subiront la punition appropriée.